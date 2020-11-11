16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi - Son Dakika

16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi

11.11.2020 16:24
16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi, System.String[]

Afyonkarahisar'da kaybolduktan 16 gün sonra kullanılmayan rögarda cansız bedenleri bulunan ve cinayete kurban giden Uysal çifti Denizli'de toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da kaybolduktan 16 gün sonra kullanılmayan rögarda cansız bedenleri bulunan ve cinayete kurban giden Uysal çifti Denizli'de toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında çiftin gelini ve kızının gözyaşları duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, 26 Eylül'de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Pınarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) bir anda ortadan kayboldu. Olayın ardından aile üyelerinin haber vermesi ile bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri çifti bulmak için çalışma başlattı. Balık adamlarla köye yakın bir gölette yapılan arama çalışmasından sonuç alınamadı. Bunun üzerine arama çalışmaları sona erdi. Ardından bölgede çobanlık yapan bir kişinin, köyde eskiden tarlaların sulanması için kullanılan ancak şu anda atıl durumda olan sulama rögarından kötü kokular geldiğini söylemesi üzerine jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı. Ekipler rögara indiklerinde ise çiftin tanınmayacak haldeki cesetlerini buldu. Otopsinin ardından, başlarından tüfekle vurulduğu belirlenen çiftin cenazeleri sabah saatlerinde teslim alınarak Denizli'ye getirildi. Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cenaze namazları ikindi namazını müteakip Hilal Camiinde kılınan namazın ardından toprağa verdi. Cenaze töreninde çiftin gelini ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı. Ailenin gelini ve kızlarının feryatları yürekleri dağladı. - DENİZLİ

16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi
16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi
16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi
16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi
16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi
16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi
16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi

Jandarma, Denizli, Cenaze, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi
Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam geldi         
16:15
Rosebella kozmetik, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak Rosebella kozmetik, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak         
16:10
Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı         
15:15
Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi         
14:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü         
14:34
Oyuncu Nilüfer Aydan'ın Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum         
14:09
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı! Şantaj yaptığı kişilerin paralarına konan şüpheli yakayı ele verdi Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı! Şantaj yaptığı kişilerin paralarına konan şüpheli yakayı ele verdi         
12:57
Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı         
12:49
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Taciz suçundan aranılan şüpheli, polisten kaçmak için çalılıkların arasında yaşam alanı kurmuş Taciz suçundan aranılan şüpheli, polisten kaçmak için çalılıkların arasında yaşam alanı kurmuş         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 16:29:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei