16 gün sonra rögarda ölü bulunan çift toprağa verildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kaybolduktan 16 gün sonra kullanılmayan rögarda cansız bedenleri bulunan ve cinayete kurban giden Uysal çifti Denizli'de toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında çiftin gelini ve kızının gözyaşları duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, 26 Eylül'de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Pınarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) bir anda ortadan kayboldu. Olayın ardından aile üyelerinin haber vermesi ile bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri çifti bulmak için çalışma başlattı. Balık adamlarla köye yakın bir gölette yapılan arama çalışmasından sonuç alınamadı. Bunun üzerine arama çalışmaları sona erdi. Ardından bölgede çobanlık yapan bir kişinin, köyde eskiden tarlaların sulanması için kullanılan ancak şu anda atıl durumda olan sulama rögarından kötü kokular geldiğini söylemesi üzerine jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı. Ekipler rögara indiklerinde ise çiftin tanınmayacak haldeki cesetlerini buldu. Otopsinin ardından, başlarından tüfekle vurulduğu belirlenen çiftin cenazeleri sabah saatlerinde teslim alınarak Denizli'ye getirildi. Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cenaze namazları ikindi namazını müteakip Hilal Camiinde kılınan namazın ardından toprağa verdi. Cenaze töreninde çiftin gelini ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı. Ailenin gelini ve kızlarının feryatları yürekleri dağladı. - DENİZLİ