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16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü - Son Dakika

16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü

17.11.2021 18:48

16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü Kastamonu'da esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evdeki yangının evde yaşayan aile üyelerinden biri tarafından çıkartıldığı ortaya çıktı.

16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü

KASTAMONU - Kastamonu'da esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evdeki yangının evde yaşayan aile üyelerinden biri tarafından çıkartıldığı ortaya çıktı.

Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşadığı ev, 1 haftada 6 kez yanması ile gündeme geldi. Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı. Küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangınlar sebebiyle korku yaşadıklarını ifade eden Dadaylı ailesi, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.

Esrarengiz yangınların sebebi belli oldu

Evdeki çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlarla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri esrarengiz yangınlarla gündeme gelen evde çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan geniş çaplı titiz araştırmalar neticesinde, yangınların evde yaşayan Dadaylı ailesinin bir üyesi tarafından esrarengiz bir durum oluşturma amacıyla çıkartıldığı tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aile üyeleri psikososyal destek almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yönlendirildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü
16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü
16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü
16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü - Son Dakika


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