16 Gündür Kayıp Olarak Aranan İremnur'un Cansız Bedeni Bulundu

16 gündür kayıp olarak aranan İremnur'un cansız bedeni bulundu Kendisinden haber alınamayan genç kızın cesedi boş arazide bulundu AFAD, arama kurtarma köpeği ve polis ekipleri ile yapılan arama sonrasında İremnur'un cansız bedeni üzerine kar yağmış şekilde bulunduKAYSERİ - Kayseri'de 16...

16 gündür kayıp olarak aranan İremnur'un cansız bedeni bulundu

Kendisinden haber alınamayan genç kızın cesedi boş arazide bulundu

AFAD, arama kurtarma köpeği ve polis ekipleri ile yapılan arama sonrasında İremnur'un cansız bedeni üzerine kar yağmış şekilde bulundu



KAYSERİ - Kayseri'de 16 gündür kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki İremnur A., AFAD ve polis ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre ailesinin 16 gün önce İremnur A.'nın ailesi, kızlarından haber alamaması üzerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, genç kızı bulmak için çalışmalara başladı.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de 'Leon' isimli arama köpeğiyle çalışmalara katıldı. Esentepe Mahallesi'nde bulunan metruk binalar ve çevresi saatlerce didik didik arandı. Genç kızın en son görüldüğü Osman Kavuncu Mahallesi'ni de arayan polis ve AFAD ekipleri, genç kızın cansız bedenini Şehit İzzet Bölükbaşı Caddesi yakınında bulunan çevresi inşaatlarla çevrili boş arazide buldu. İremnur'un cansız bedeninin bulunmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri de olay yerine gelerek geniş çaplı inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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