16 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Baba Bizi Eversene
00:45 Temizlik Benim İşim
02:30 Benden Bu Kadar
02:45 Şevkat Yerimdar
04:30 Kadın
06:00 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Gardırop Savaşları
15:30 Temizlik Benim İşim
16:45 Mucize Doktor
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
20:00 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
21:45 Anamız Var
23:30 Organik Aşk Hikayeleri
23:30 İlk Buluşma