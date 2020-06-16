16 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Baba Bizi Eversene

00:45 Temizlik Benim İşim

02:30 Benden Bu Kadar

02:45 Şevkat Yerimdar

04:30 Kadın

06:00 Aşk Yeniden

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Gardırop Savaşları

15:30 Temizlik Benim İşim

16:45 Mucize Doktor

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

20:00 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?

21:45 Anamız Var

23:30 Organik Aşk Hikayeleri

23:30 İlk Buluşma