16 Haziran 2020 Haberleri - Son Dakika

Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor

Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı

Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde

Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir

Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti

Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti

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Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu