16 Haziran 2020 Show Yayın Akışı
16 Haziran 2020 Salı günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:00 Fırtına Tanrısı
01:45 İçerde
03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
04:00 Kuaförüm Sensin
05:15 Pazar Sürprizi
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi
20:00 Güldür Güldür Show
21:45 Çarşı Pazar
23:45 Çarşı Pazar
23:45 Buz Depremi
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Haziran 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü