16 Haziran 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:00 Fırtına Tanrısı

01:45 İçerde

03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:00 Kuaförüm Sensin

05:15 Pazar Sürprizi

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi

20:00 Güldür Güldür Show

21:45 Çarşı Pazar

23:45 Çarşı Pazar

23:45 Buz Depremi