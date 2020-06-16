16 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Soğuk Savaş

01:47 Abluka

02:10 Yüksek Sosyete

03:10 Benim Tatlı Yalanım

04:30 Türk Müziği

05:30 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Bıçkın

21:45 Ketenpere