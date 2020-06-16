16 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
03:30 Almanya Bundesliga Özetler
03:50 Süper Lig Özetler
04:05 İsveç - Türkiye
04:20 İngiltere Premier Lig Özetler
04:55 Ustalara Saygı
05:45 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 Stadyum
07:30 İngiltere Premier Lig Özetler
08:00 İlk Baskı
08:30 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 La Liga Özetler
09:15 Bundesliga
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 Napoli - Inter
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
16:40 Almanya Bundesliga Özetler
17:00 La Liga Özetler
17:20 Muhammed Salah Goller
18:00 Spor Merkezi
19:30 Galatasaray - Fenerbahçe
19:30 Liverpool Özetler
21:00 Dakika Skor
21:15 Premier Lig En Güzel Asistler
21:25 Freiburg - Hertha Berlin
22:40 Stadyum
23:20 Aktüel Futbol