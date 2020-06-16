16 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

03:30 Almanya Bundesliga Özetler

03:50 Süper Lig Özetler

04:05 İsveç - Türkiye

04:20 İngiltere Premier Lig Özetler

04:55 Ustalara Saygı

05:45 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:00 Stadyum

07:30 İngiltere Premier Lig Özetler

08:00 İlk Baskı

08:30 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 La Liga Özetler

09:15 Bundesliga

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 Napoli - Inter

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 TBMM-TV

14:00 Gündem Futbol

16:40 Almanya Bundesliga Özetler

17:00 La Liga Özetler

17:20 Muhammed Salah Goller

18:00 Spor Merkezi

19:30 Galatasaray - Fenerbahçe

19:30 Liverpool Özetler

21:00 Dakika Skor

21:15 Premier Lig En Güzel Asistler

21:25 Freiburg - Hertha Berlin

22:40 Stadyum

23:20 Aktüel Futbol