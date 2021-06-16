Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:55 Aşkın Tarifi
04:00 Gelinim Mutfakta
05:30 Bodrum Masalı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:45 Baht Oyunu
23:45 Aşkın Tarifi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Haziran 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika