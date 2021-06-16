Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kupa Gecesi
02:00 Fransa - Almanya
05:40 UEFA Euro 2020 Özetler
06:15 FIFA Magazin
06:40 UEFA Euro 2020 Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA Euro 2020 Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 UEFA Euro 2020 Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Kupa Günlüğü
15:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
16:00 Kupa Günlüğü
19:00 Finlandiya - Rusya
22:00 Türkiye - Galler
23:40 UEFA Euro 2020 Özetler
23:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika