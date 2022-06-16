16 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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16 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

16.06.2022 06:42
16 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

16 Haziran 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Beşiktaş - G. Giresunspor

02:00 Fta Antalyaspor - A.alanyaspor

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 Ç. Rizespor - Y. Kayserispor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 İH Konyaspor

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 Göztepe - Fenerbahçe

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Süper Lig Gol Kralı

11:15 Süper Lig Asist Kralı

11:30 Süper Lig Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Galatasaray - Orduspor

13:45 1 Yıldız 10 Gol

14:00 V.karagümrük - Trabzonspor

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Malatyaspor - Beşiktaş

17:15 1 Yıldız 10 Gol

17:30 Sezonun Golleri

18:00 Göztepe - Fenerbahçe

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Spor Turu

22:30 Fenerbahçe - Galatasaray

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15 Haziran 2022 Haberleri 15 Haziran 2022 Haberleri
Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, Fenerbahçe, Beşiktaş, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 16 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 16 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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