Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Beşiktaş - G. Giresunspor
02:00 Fta Antalyaspor - A.alanyaspor
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 Ç. Rizespor - Y. Kayserispor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 İH Konyaspor
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 Göztepe - Fenerbahçe
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Süper Lig Gol Kralı
11:15 Süper Lig Asist Kralı
11:30 Süper Lig Haftanın Golleri
11:45 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Galatasaray - Orduspor
13:45 1 Yıldız 10 Gol
14:00 V.karagümrük - Trabzonspor
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Malatyaspor - Beşiktaş
17:15 1 Yıldız 10 Gol
17:30 Sezonun Golleri
18:00 Göztepe - Fenerbahçe
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Spor Turu
22:30 Fenerbahçe - Galatasaray
Son Dakika › TV › 16 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika