Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Gelinim Mutfakta
04:00 Arda ile Omuz Omuza
04:45 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
Son Dakika › TV › 16 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika