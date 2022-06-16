16 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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16 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

16.06.2022 06:42
16 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

16 Haziran 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 2021-2022 Sezonu Derleme

02:55 Brezilya - Türkiye

05:00 Gündem Futbol Transfer

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 A Milli Futbol Takımı Özetler

13:55 Spor Takvimi

14:00 TBMM-TV

18:25 Elmas Lig

20:30 Spor Akşamı

21:00 Aktüel Futbol Transfer

23:00 Spor Artı

23:55 İtalya - Dominik Cumhuriyeti

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FIVB Voleybol Milletler Ligi FIVB Voleybol Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşılaşacak
Kaynak: InterSinema.com

Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Türkiye, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 16 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 16 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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