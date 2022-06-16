Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 2021-2022 Sezonu Derleme
02:55 Brezilya - Türkiye
05:00 Gündem Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 A Milli Futbol Takımı Özetler
13:55 Spor Takvimi
14:00 TBMM-TV
18:25 Elmas Lig
20:30 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Spor Artı
23:55 İtalya - Dominik Cumhuriyeti
Son Dakika › TV › 16 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika