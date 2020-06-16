16 Haziran Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika

16 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇI20: 45 Fenerbahçe - TrabzonsporGALATASARAYMuslera ameliyat olacakSarı-kırmızılı ekip günü izinli geçirecekBEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

16 Haziran Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇI

20: 45 Fenerbahçe - Trabzonspor

GALATASARAY

Muslera ameliyat olacak

Sarı-kırmızılı ekip günü izinli geçirecek

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK Asbaşkanı Özmen: Hedefimiz Galatasaray'ı yenmek

"Galatasaray bizi final maçı olarak görecek"

"Muslera'nın sakatlığı bizi çok üzdü"

"7 final maçımız var"

"Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek"

"Futbolu güzel hale getiren taraftar"

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

12.00 Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya Valisi Osman Varol, Amasya milletvekillerini ve İlçe Belediye Başkanlarını kabul edecek. Amasya'ya yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.

TRABZONSPOR'UN İSTANBUL KUŞATMASI !..

Tesislerden coşkulu bir şekilde uğurlanan Bordo-Mavili ekip İstanbul'da önce havaalanı sonra otel girişinde taraftarının desteği ile karşılaştı

Ahmet Ağaoğlu: "Her şey çok güzel, bizi çok iyi karşıladılar"


Trabzonspor, Galatasaray, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 16 Haziran Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor İtalyanların "Yeni Ronaldo" olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu         
09:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti         
09:08
Aniden doğum sancısı tutan yıldız dövüşçü, bebeğini evinin banyosunda doğurdu Aniden doğum sancısı tutan yıldız dövüşçü, bebeğini evinin banyosunda doğurdu         
08:50
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı         
08:47
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç dağda ayakları kırılmış halde bulundu İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç dağda ayakları kırılmış halde bulundu         
08:10
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor         
08:06
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek         
08:01
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı         
07:53
Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti         
07:43
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu         
02:53
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi         
02:25
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler         
00:20
Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı         
00:15
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı         
23:57
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum         
23:52
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı         
23:37
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı         
23:30
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı         
23:18
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti         
23:16
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti         
22:57
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu         
22:57
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül         
22:54
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı         
22:52
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü         
22:47
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi         
22:42
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı         
22:39
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak         
22:37
Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı         
22:20
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 09:28:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 Haziran Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]