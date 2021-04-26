16 İLDE 54 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ, BAHÇELİEVLER'DE YAKALANDI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de, hakkında resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 16 ilde 54 arama kaydı bulunan E.K., yakalandı.

Polis ekipleri, geçen cumartesi akşamı, Bahçelievler'de E.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında İstanbul, Erzurum, Bursa, Çanakkale, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Afyonkarahisar, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Muğla, İzmir, Aydın ve Ardahan'da, ?'Resmi Belgede Sahtecilikö ve 'Dolandırıcılıkö suçlarından 2018- 2021 yılları arasında 54 arama kararı verildiği belirlendi. E.K., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.