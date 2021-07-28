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16 ilde, 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin çiftçi fındık üretimi yapıyor - Son Dakika

16 ilde, 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin çiftçi fındık üretimi yapıyor

28.07.2021 13:54

16 ilde, 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin çiftçi fındık üretimi yapıyor Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan "Bu kadar geniş bir etki alanına sahip olan fındık politikalar oluşturulurken çok daha hassas davranılmalı" "Karadeniz Fındık ve Mamulleri...

16 ilde, 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin çiftçi fındık üretimi yapıyor

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan

"Bu kadar geniş bir etki alanına sahip olan fındık politikalar oluşturulurken çok daha hassas davranılmalı"

"Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği rekolte tahmin heyetinde olmasına rağmen, belirlenen rekolteyi kabul etmeyerek masa başında yeni bir fındık rekoltesi açıkladı"

"Rekoltenin 815 bin 336 ton olacağı ilan edildi. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği de yaptığı açıklama ile bu rekolte tahminine destek verdi"

TRABZON - Ülkemizde 16 ilde, 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin çiftçi, fındık üretimi yapıyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, dünya fındık üretiminin yüzde 75'i Türkiye'den karşılandığını belirterek ülkemizde 16 ilde 123 ilçede ve 3 bin 200 köyde 720 bin hektar alanda fındık üreticisi bulunduğunu belirtti.

Pehlevan, bu kadar geniş bir etki alanına sahip olan fındık politikalar oluşturulurken çok daha hassas davranılması gerektiğini kaydederek, "Rekoltenin 815 bin 336 ton olacağı ilan edildi. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği de yaptığı açıklama ile bu rekolte tahminine destek verdi. Her yıl tekrarlanan bildik bir senaryo. Her zaman olduğu gibi çiftçiye karşı güçler birleşti. İhracatçı Birlikleri bununla yetinmeyip kulis çalışmaları ile Tarım ve Orman Bakanlığının belirlenen rekoltenin açıklanmasını engellediler" dedi.

"Üretici, tüccar, fabrikalar ve ihracatçıları da hesaba katarsak direk ve dolaylı olarak 5 milyondan fazla kişiyi ilgilendirmektedir"

Ülkemizde fındığın 5 milyondan fazla kişiyi ilgilendirdiğini kaydeden Pehlevan, " "Fındık Karadeniz bölge halkının önemli bir kısmının geçim kaynağıdır. Aynı zamanda fındığın sosyal boyutu da oldukça önemlidir. Üretim alanı Düzce'den, Artvin'e, Trabzon'dan, Gümüşhane, Tokat'a kadar 16 ilde 123 ilçede ve 3 bin 200 köyde 720 bin hektar alanda 500 bin çiftçi ile her yıl Dünyanın fındık ve mamulleri ihracatına konu olan fındığın yaklaşık yüzde 75'i ülkemizden karşılanmaktadır. Üretici, tüccar, fabrikalar ve ihracatçıları da hesaba katarsak direk ve dolaylı olarak 5 milyondan fazla kişiyi ilgilendirmektedir. Bu kadar geniş bir etki alanına sahip olan fındık politikalar oluşturulurken çok daha hassas davranılmalı. Ülkemizde yetişen fındığın kalitesi ve aroması bakımından tartışmasız Dünya'da olmazsa olamaz bir kaliteye sahip. Bu değeri bilerek stratejilerimizi bu realite doğrultusunda yapmalıyız. Ülkemiz için önemi 86 yıl önce 10 Ekim 1935 yılında 1.Milli Fındık Şurası İlk Milli ürün olarak ilan edilen çok önemli tarım ürünü olduğunu ortaya konmuştur" dedi.

"Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği rekolte açıklanmasını engellediler"

İhracatçı Birliklerinin kulis çalışmaları ile Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği rekolte açıklanmasını engellediğini kaydeden Pehlevan, "Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği rekolte tahmin heyetinde olmasına rağmen, belirlenen rekolteyi kabul etmeyerek masa başında yeni bir fındık rekoltesi açıkladı. Rekoltenin 815 bin 336 ton olacağı ilan edildi. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği de yaptığı açıklama ile bu rekolte tahminine destek verdi. Her yıl tekrarlanan bildik bir senaryo. Her zaman olduğu gibi çiftçiye karşı güçler birleşti. İhracatçı Birlikleri bununla yetinmeyip kulis çalışmaları ile Tarım ve Orman Bakanlığının belirlenen rekoltenin açıklanmasını engellediler. Bakanlığı, ülke genelinde 10 gün içinde ikinci kez rekolte rahmini yapmaya zorladılar. Üreticilerde onların yapmış olduğunu rekolteyi elbette kabul etmeyecektir. Yazdım çizdim işime gelmedi, oynamıyorum uygulamasını kabul etmek mümkün değil. Sonuçta kaybeden örgütsüz çiftçi, kazanan ise her zaman olduğu gibi emeksiz kazanan aracılar olacaktır" diye konuştu.

"Unutmayalım, üretici yoksa sanayicide yok"

"Unutmayalım, üretici yoksa sanayicide yok" diyen Pehlevan, "Buradan fındık ile ilgili tüm paydaşlara sesleniyoruz. Bugün yapılması gereken çitçiye çeşitli uygulama ve söylemler ile ayar vermek değil, alın terinin karşılığını almasını sağlamaktır. Üreten ülke, kalkınan Türkiye olacaksa Milli Tarım politikası oluşturacaksak ülkemiz ve çiftçi lehine tarım politikaları oluşturmak gerekir. Unutmayalım, üretici yoksa sanayicide yok. En kısa zamanda belirlenen rekolte doğrultusunda, maliyetin üzerine çiftçinin yaşam payı ilave edilerek üreticiyi memnun edecek bir taban fiyat belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için ise devletin TMO ve çiftçi örgütü Fiskobirlik üzerinden alım politikası oluşturması gerekmektedir. Aksi durumda fındık fiyatı hiç arzu etmediğimiz seviyelere iner. Fındığın para etmediği çiftçinin alın terinin karşılığını alamadığında üretimden kopması durumunda gelecek yıllardaki üretimde bu mutsuzluktan etkilenecektir. Böyle bir durumda ise üreticiden başlayan mutsuzluktan, fındığı işleyenden tüketiciye kadar herkes payına düşeni alacaktır. Dünya fındık piyasasının yüzde 75 ine hükmettiğimiz ve 5 milyon insanımızın içerisinde olduğu Fındık yabancı tekellere bırakılacak bir ürün değildir. Fındık üreticileri; Bölge milletvekillerinin 'Çay üreticilerine verdikleri desteği ve gösterdikleri ilgiyi fındık üreticileri içinde göstermelerini' beklemektedir. Fındık üreticileri kaderine mahküm edilmesin. Acilen TBMM'de, iktidarı ve muhalefeti ile birlikte Milli Ürün olmanın bütün şartlarını sağlayan fındığı Milli ve stratejik ürün kapsamına alınmasının mimarı sizler olun" ifadelerine yer verdi.

16 ilde, 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin çiftçi fındık üretimi yapıyor
16 ilde, 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin çiftçi fındık üretimi yapıyor
16 ilde, 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin çiftçi fındık üretimi yapıyor
16 ilde, 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin çiftçi fındık üretimi yapıyor

Karadeniz, Trabzon, Çiftçi, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 16 ilde, 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin çiftçi fındık üretimi yapıyor - Son Dakika Ekonomi


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