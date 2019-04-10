Son Dakika Haberleri: 16 İlde Fetö Operasyonu: 32 Gözaltı

16 İlde Fetö Operasyonu: 32 Gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 32 kişi gözaltına alındı.

16 İlde Fetö Operasyonu: 32 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 32 kişi gözaltına alındı.

? Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması' soruşturması kapsamında, 32 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekiplerinin ?Gaziantep merkezli 16 ilde, eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında muvazzafların da olduğu 22 kişi, dün gözaltına alındı. Bugün devam edilen operasyonlarda 10 kişi daha gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin, 'mahrem imamlar' tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandığı belirlendi. Emniyette 32 kişinin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. - Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:05 Kaynak: DHA
Gaziantep, Güncel
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