16 İLDE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 135 GÖZALTI - Son Dakika

16 İLDE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 135 GÖZALTI

İSTANBUL merkezli olarak 16 ilde yapılan sigara, alkol ve tütün kaçakçılarına yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 135 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli olarak 16 ilde yapılan sigara, alkol ve tütün kaçakçılarına yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 135 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananların arasında ise FETÖ terör örgütü üyelerinin kullandıkları F serisi 1 Dolarlar olması dikkat çekti.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara, içki ve tütün kaçakçılığı yapan şebekeyi belirledi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan kaçakçılık polisi, çalışmalarını tamamlamalarının ardından perşembe günü saat 05.00'te İstanbul merkezli olarak Adıyaman, Aksaray, Burdur, Edirne, Elazığ, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Yalova'da bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke lideri Menderes B.'nin de aralarında bulunduğu 135 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 66 bin 451 paket kaçak sigara, 11 bin 251 paket markalı tütün, 224 bin 900 gram nargile tütünü, bin 299 sahte içki, 270 litre alkol, 2 milyon 126 bin 795 sigara kağıdı, 129 bin 900 sigara filtresi, 3 milyon 520 bin 400 boş makaron, 23 bin 300 dolu makaron, 118 bin 644 kaçak elektronik eşya, nakliye için kullanılan 19 araç, içki şişelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış çeşitli markalara ait etiketler ve bandrol, 20 bin 950 lira, 35 bin euro, 2 tabanca, 124 mermi ve 51 kol saatinin yanı sıra 112 adet F serisi 1 Dolar ele geçirildi. Yakalanılan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:45 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 İLDE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 135 GÖZALTI - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 07:47 Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
18:13
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 19:57:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 İLDE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 135 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]