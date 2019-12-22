16. İpekyolu Yılın Altın Adamları ödülleri - Son Dakika

Uluslararası Türksoy'la İpekyolu Dergisi ile İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin birlikte organize ettiği 16. İpekyolu Yılın Altın Adamları ödüllerinde, Ramazan İzol'a Devletin Derin Aklı kitabı ile başarı plaketi aldı.



Uluslararası Türksoy'la İpekyolu Dergisi ile İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin birlikte organize ettiği 16. İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödüllerine layık görülen başarılı isimler Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bir otelde düzenlenen törene,



iş, sanat, siyaset dünyasının tanınan isimleri ile Türkiye'den de davetliler katıldı. Törende genç kuşağın yükselen isimlerinden Ramazan İzol, Devletin Derin Aklı kitabı ile başarı plaketi aldı.



15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan ve darbecilere karşı elindeki Türk bayrağıyla en ön saflarda direnen Azerbaycanlı gazeteci Alovsat Ağalarov, İpekyolu Türk Dünyası Hizmet ödülüne layık görüldü.



Törende ödüle layık görülen isimler arasında, Azerbaycan Türk İşadamları Birliği, Azerbaycan Türkiye Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, Prof. Dr. Etibar Babayev, Büyükelçi Hulusi Kılıç, sinema ve tiyatro sanatçısı Melahat Abbasova, ses sanatçısı Azer Zeynalov, Azerbaycan Kadınlarını Geliştirme Cemiyeti Başkanı Sekine Babayeva, Bakü Avrasya Üniversitesi yönetimi, sanatçı Azer Zeynalov gibi kişi ve kuruluşlar bulunuyor. - DİYARBAKIR