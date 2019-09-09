16. İstanbul Bienali, 14 Eylül’de sanatseverlerle buluşuyor
13 dakika önce
Sekiz hafta boyunca şehrin üç noktasında gerçekleşecek ücretsiz sergilerde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan bienal; canlı performansları, sanatçı sohbetleri, sempozyumları ve film gösterimleri ile de sanatseverleri bekliyor.
Sekiz hafta boyunca şehrin üç noktasında gerçekleşecek ücretsiz sergilerde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan bienal; canlı performansları, sanatçı sohbetleri, sempozyumları ve film gösterimleri ile de sanatseverleri bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:10
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