Son Dakika Haberleri: 16. İstanbul Bienali, 14 Eylül’de sanatseverlerle buluşuyor
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16. İstanbul Bienali, 14 Eylül’de sanatseverlerle buluşuyor

13 dakika önce

Sekiz hafta boyunca şehrin üç noktasında gerçekleşecek ücretsiz sergilerde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan bienal; canlı performansları, sanatçı sohbetleri, sempozyumları ve film gösterimleri ile de sanatseverleri bekliyor.

16. İstanbul Bienali, 14 Eylül’de sanatseverlerle buluşuyor, System.String[]

Sekiz hafta boyunca şehrin üç noktasında gerçekleşecek ücretsiz sergilerde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan bienal; canlı performansları, sanatçı sohbetleri, sempozyumları ve film gösterimleri ile de sanatseverleri bekliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:10 
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