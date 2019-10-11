16. İstanbul Bienali Atölyeleri Pera Müzesi'nde Devam Ediyor

Çocuklar, gençler, yetişkinler, 60 yaş üzeri ve engelli gruplarına yönelik, bienalden ilham alan atölyeler 10 Kasım'a kadar devam edecek.

Pera Müzesi Öğrenme Programları, 16. İstanbul Bienali kapsamında müzede eserleri sergilenen 13 sanatçının çalışmalarından esinlenen atölyelere ev sahipliği yapıyor. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve 60 yaş üstü sanatseverler gibi farklı yaş gruplarına yönelik atölye çalışmalarında katılımcılar; iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan canlılar, enerji kaynakları ve insanların ekosistem üzerindeki küresel etkisine dair sorular sorup tartışmalar yürütme, farkındalık kazanma ve kendi eserlerini yaratma imkânını yakalıyor.

Okul grupları, görsel hafızalarını geliştiriyor

Anaokulu gruplarına özel hazırlanan Hayvanlarla Şekiller ve Renkler atölyesinde minik katılımcılar görsel hafıza ve algı yeteneklerinin gelişmesinde faydalı olan hafıza kartı oyununu oynayarak sevdikleri hayvan fosili figürlerinin şablonlarını inceliyor; ardından geometrik şekillerdeki evaları şablonlara yerleştirerek şekilleri ve renkleri öğreniyorlar.

İlkokul ve ortaokul grupları için tasarlanan Afiş Tasarımı: Ekoloji ve Doğa atölyesinde ise çocuklar, doğal kaynakları korumak adına günlük yaşam alışkanlıklarını çevreye daha duyarlı olablilecek şekilde nasıl değiştirecekleri üzerine tartışıyorlar; karton, keçeli kalem, pastel boya, krapon kağıdı, dergi yaprakları, geri dönüşüm materyalleri gibi farklı malzemeleri kullanarak kolaj tekniğiyle kendi afişlerini tasarlıyorlar. Çocukların arkeoloji, arkeologlar, paleontoloji hakkında bilgi edinmesi amacıyla hazırlanan Kaz, Keşfet, Boya! atölyesinde, doğadaki canlıların eskizleri çiziliyor, ardından mukavva üzerine kil ile şekillendirilen hayvanlar, bitkiler akrilik boyalarla boyanıyor. Portrelerden Kolaj başlıklı atölyede çocuklar, Pera Müzesi "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisindeki elçi portreleri ile Bienal'de yer alan sanatçı Piotr Uklanski'nin portre eserlerini karşılaştırıyorlar. Bu eserlerden esinlenerek tüy, pul, boncuk ve sim gibi malzemeleri kolaj tekniğiyle bir araya getirip kendi özgün portrelerini yaratıyorlar.

Lise grupları için hazırlanan Egzotik Posterler atölyesi, gençlerin duygularını yaratıcı bir şekilde ifade ederek kültürel farkındalık kazanmalarını amaçlıyor. Gençler, sanatçı Glauco Rodrigues'in Brezilya medyasının görsel kültürünü abartılı bir şekilde yansıttığı eserlerinden yola çıkarak tasarladıkları posterlerde, canlı ve parlak renkli kağıtlar, tropik desenli şablonlar kullanıyor.

4-6 yaş grubu dinozorların ve böceklerin dünyasını keşfediyor

Mini Dinozorlar atölyesinde minik katılımcılar; sünger, akrilik boya, krapon ve el işi kağıdı gibi malzemeler kullanarak karton tabaklardan mini dinozor figürleri tasarlıyor. İki aşamadan oluşan Böcek Oteli ve Tohum Topu Atölyesi'nde ise, önce böcekler için uygun yaşam alanları yaratmak üzere bir böcek oteli inşa ediliyor. İkinci aşamada çocuklar çevrelerindeki boş alanları yeşillendirmek için tohum topları yapmayı öğreniyorlar.

7-12 yaş grubu papyemaşe ve atıklarla tasarlamayı öğreniyor

İskoç sanatçı Charles Avery'nin bienale özel ürettiği cam yerleştirmelerinden esinlenerek hazırlanan Hayali Adadaki Hayvanlar atölyesinde çocuklar, papyemaşe ile 3 boyutlu hayvan figürleri tasarlamayı öğreniyor; ardından hayvanlarımızın yaşayacağı hayali adayı kutu, karton, keçe gibi farklı malzemeler kullanarak hayata geçiriyorlar. Atmıyorum Dönüştürüyorum: Tasarım Atölyesi'nde ise çocuklar pet şişe, kapak, kağıt gibi çeşitli atıklardan tasarımlar yaratarak doğaya karşı duyarlı olmayı öğreniyor.

10-12 yaş grubu doğa ve kirlilik üzerine felsefe yapıyor

Sanatçı ve eğitmen Müjgan Özçay'ın gerçekleştireceği Doğa ve Kirlilik: "Çıtır Çıtır Felsefe" atölyesinde çocuklar, insan ve çevreyle ilgili soruların cevaplarını bulmaya çalışıyor; oyunlar, el işleri, dramalar ve soru-cevap teknikleri gibi interaktif yollarla ilgili kavramlar üzerine düşünüyorlar.

13 -17 yaş grubu kendi dillerini yaratıp kendi hikayelerini yazıyor

Kayıp Harfler atölyesinde gençler, sanatçı Luigi Serafini'nin "Codex Seraphinianus"da kullandığı, kendinden başkasının anlayamadığı kodlama yönteminden yola çıkarak yeni bir dil yaratıyor, yeniden kodlanan harflerle kendi afişlerini tasarlıyor. Katla ve Bas: Hikayeni Yaz! atölyesinde ise, sanatçı Zush'un eserlerinden hareketle, aynı anda birden çok benzer şekil yapabilmek için kağıt ve akrilik boya ile çift yönlü çalışmalar yapıyor; ortaya çıkan ilginç desenlerin neye benzediğini yorumladıktan sonra kendi kısa hikayelerini yazıyorlar.

Yetişkinler doğal çamaşır tozu karışımı hazırlıyor

Pera Öğrenme, bienal atölyeleri kapsamında, 18 yaş ve üzerine hitap eden "Atıksız Yaşam Pratikleri: Çamaşır Tozu Yapımı" atölyesine de ev sahipliği yapıyor. Bu atölyede katılımcılar, çevreye duyarlı günlük yaşam pratikleri üzerine tartışıp, evde uygulayabilecekleri basit adımları konuşuyorlar. Ardından çamaşır sodası, zeytinyağı sabunu, sodyum bikarbonat gibi doğal malzemeler ile zehirsiz, temiz içeriği olan çamaşır tozu karışımı hazırlamayı öğreniyorlar.

+60 yaş ve Pera Engelsiz grupları kendi tasarımlarını oluşturuyor

60 yaş üstü sanatseverler için düzenlenen Monokrom Renkler: Bardak Altlığı başlıklı atölyede katılımcılar, Amerikalı sanatçı Paul Sietsema'nın eserlerinden esinlenerek minimal stile sahip bardak altlıkları yaratıyorlar.

Pera Engelsiz grupları için hazırlanan Doğayla İç İçe: Ağaç Tasarımı atölyesinde mukavva ve geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak farklı boylarda ağaçlar tasarlanıyor. Ağaçların çevremize ve doğaya faydalarını öğrenen katılımcılar aynı zamanda çevre bilinci hakkında farkındalık kazanıyor. Pera Engelsiz kapsamında düzenlenen bir diğer atölye Hayvanlar Karnavalı'nda ise katılımcılar, dünyamızı temsil eden bir küreyi ormanların ve denizlerin renkleriyle boyadıktan sonra tasarladıkları hayvanları dünya üzerindeki yuvalarına yerleştiriyor.