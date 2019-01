16. İstanbul Bienali, "İstanbul'da Yaşamak İçin 5 Neden"den Biri

Financial Times gazetesi bugünkü sayısında yer alan "İstanbul'da yaşamak için 5 neden" başlıklı haberde, "İstanbul'un çağdaş sanat merkezi" olmasını bu nedenlerin başında gösterirken, Eylül ayında gerçekleştirilecek 16. İstanbul Bienali'ne ve İstanbul Modern'e de yer verdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda, 14 Eylül-10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 16. İstanbul Bienali, aralarında Financial Times ve The Telegraph'ın da bulunduğu dünyanın önde gelen yayınları tarafından 2019'da görülmesi gereken sanat etkinlikleri arasında gösteriliyor. 16. İstanbul Bienali, Fransız küratör, yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud'un küratörlüğünde Yedinci Kıta başlığıyla gerçekleştirilecek.

16. İstanbul Bienali ve İstanbul Modern Financial Times'da

Ünlü iş ve ekonomi gazetesi Financial Times, 21 Ocak tarihli sayısında yer alan Emlak Haberleri (Property Listings) sayfasında, "İstanbul'da yaşamak için beş neden" başlıklı bir habere yer verdi. Haberde İstanbul'un bir çağdaş sanat merkezi olması bu nedenlerin başında gösterilirken, Eylül ayında Yedinci Kıta başlığı ve Türkiye ve dünyadan pek çok sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek 16. İstanbul Bienali'nin, 2019 uluslararası sanat takviminin en ilgi çeken etkinlikleri arasında yer aldığı bilgisine yer verildi.

İstanbul'da "hızla gelişen parlak bir güncel sanat sahnesi" olduğuna yer verilen haberde şehrin modern sanat müzesi İstanbul Modern'in Boğaz kenarındaki mekânının ünlü mimar Renzo Piano tarafından milyonlarca dolarlık bir projeyle yenilendiği ve 2021'de yeniden açılana kadar sanatseverlerin müzenin koleksiyon ve sergilerini Beyoğlu'ndaki geçici mekânına görebilecekleri de söyledi.

İstanbul Bienali, dünya basınının 2019'un en önemli sanat etkinlikleri listelerinde en üst sıralarda

İngiltere'nin en çok okunan günlük gazetelerinden The Telegraph'ın ünlü sanat eleştirmeni Louisa Buck tarafından kaleme alınan "2019'da mutlaka görülmesi gereken sanat etkinlikleri" başlıklı haberde, Venedik ve Sharjah bienalleriyle birlikte 16. İstanbul Bienali de yer aldı. Haberde "prestijli bir şekilde devam eden" bienalin, İstanbul'un doğu ile batı arasındaki kültürel ve coğrafi bir kavşak olarak üstlendiği geleneksel rolünden faydalanacağı belirtildi.

Londra ve New York merkezli önemli sanat gazetelerinden The Art Newspaper da İstanbul Bienali'ni kaçırılmaması gereken sanat etkinlikleri arasında gösterdi. Gazetenin kıdemli editörlerinden Gareth Harris'in 20 Aralık 2018 tarihli seçkisinde 16. İstanbul Bienali'nin Antroposen çağından esinleneceği vurgulandı.

The Art Newspaper'in Çin baskısı The Art Newspaper China da, 2019'da görülmesi gereken sanat etkinlikleri listesinde 16. İstanbul Bienali'ne yer verdi. The Art Newspaper China'nın haberi, yayının web sitesinde, WeChat platformunda ve "2019 The Year Ahead" broşüründe yayımlandı.

"İstanbul'u gezmek için en iyi zaman bienal zamanı"

Londra merkezli çok okunan kültür ve seyahat sitelerinden The Culture Trip'in yayımladığı "2019 sanat ve tasarım destinasyonları" listesinde ise Cape Town, Doha, Venedik ve Nantes şehirleriyle birlikte İstanbul da yer aldı. 28 Aralık 2018 tarihli haberde şehri seyahat etmek için en iyi zamanın İstanbul Bienali'nin gerçekleştiği tarihler olduğu belirtildi.

Dünyanın önde gelen online sanat platformlarından ABD merkezli Artnet'in 2019'un en büyük ve en heyecan uyandıran bienalleri seçkisinde de 16. İstanbul Bienali yer aldı.

16. İstanbul Bienali ayrıca İngiltere'nin saygın sanat dergilerinden Apollo Magazine'in 29 Aralık 2018 tarihli "2019'da kaçırılmaması gereken bienaller" başlıklı haberinde yer aldı. Haberin yazarı Gabrielle Schwarz, bienalin küratörü Nicolas Bourriaud'dan alıntı yaparak Bourriaud'nun "tarihsel durumumuzu yansıtan bir sergi şekillendirmeye çalışacağını" belirtti.

İngiltere merkezli bir başka sanat dergisi Elephant Magazine'in 2019'daki sanat etkinliklerini derlediği 3 Ocak 2019 tarihli haberinde ise Eylül ayında İstanbul Bienali'nin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Alman sanat dergisi Monopol da 3 Ocak 2019 tarihli haberinde 2019'un öne çıkan sanat etkinlikleri arasında İstanbul Bienali'ne yer verdi.

Avusturya'nın günlük gazetelerinden Kurier, bu senenin hem Avusturya'daki hem de dünyadaki sanat etkinliklerini derlediği haberde 16. İstanbul Bienali'ni de duyurdu. Çin merkezli web siteleri Sohu, Arts BJ ve Art Intern ise 2019'da görülmesi gereken sanat etkinlikleri arasına 16. İstanbul Bienali'ni de dahil etti. Hindistan'ın çok okunan ekonomi gazetelerinden Mint'in web sitesi Live Mint de 2019 kültür takviminde 16. İstanbul Bienali'ne "Antroposen çağında yaşamı düşünmek için doğu ile batının birleştiği şehirden daha iyi bir yer neresi olabilir ki?" yorumuyla birlikte yer verdi.