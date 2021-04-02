16. İstanbul Yarı Maratonu heyecanı pazar günü - Son Dakika

16. İstanbul Yarı Maratonu heyecanı pazar günü

02.04.2021 12:25
16. İstanbul Yarı Maratonu heyecanı pazar günü, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu 4 Nisan Pazar günü koşulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu 4 Nisan Pazar günü koşulacak.

Spor İstanbul tarafından bu yıl 16. kez gerçekleştirilecek olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 4 Nisan Pazar günü yapılacak. World Athletics tarafından Elite Label kategoride gösterilen, Tarihi Yarımada'nın büyüleyici atmosferinde düzenlenecek yarış ilkbaharda Avrupa'daki tek yarı maraton olma özelliği taşıyor. Salgın tedbirleri nedeniyle 4 bin kişilik sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek İstanbul Yarı Maratonu'nda sporcular 21K, 10K ve 21K paten kategorilerinde yarışacak. Yenikapı Miting Alanı'ndaki otobüs durağından başlayacak yarış parkurunda bu yıl Galata Köprüsü de bulunuyor. Yenikapı'dan start alacak yarışta sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne gelen sporcular köprü sonundaki ışıklardan 'U' dönüşü yaparak Fatih'e ilerleyecek. Haliç Köprüsü'ne gelmeden yapılacak 'U' dönüşü ile ters istikamette devam eden parkur, Yenikapı'da başladığı noktada tamamlanacak.

Yıldız atletler Tarihi Yarımada'da kozlarını paylaşacak

Yıldız atletlerin sahne alacağı 16. İstanbul Yarı Maratonu için 'Rüya Yarış' benzetmesi yapıldı. Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie ile rekoru elinden aldığı vatandaşı Geoffrey Kamworor İstanbul'da kozlarını paylaşacak. İstanbul Yarı Maratonu rekorunu elinde bulunduran Etiyopyalı Amdework Walelegn de parkurdaki yerini alacak. Kadınlarda maraton dünya rekortmeni Kenyalı Brigid Kosgei, yarı maraton kadınlar arası (women-only) yarışın dünya rekortmeni Kenyalı Peres Jepchirchir ve İstanbul Yarı Maratonu ve İstanbul Maratonu rekorlarının sahibi Kenyalı Ruth Chepngetich de 4 Nisan'da Tarihi Yarımada'da koşacak.

Renay Onur: "4 Nisan'da İstanbul'da en güvenli yarış alanı olacak"

Salgın döneminde yüksek hijyen standartlarında uluslararası yarış organizasyonları düzenleyen Spor İstanbul, aldığı tedbirler ve yarış alanındaki uygulamalarıyla örnek olarak gösterildi. Yarış programını titizlikle planladıklarını belirten Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Yarış günü İstanbul'da en güvenli yer yarış alanı olacak" dedi.

4 Nisan Pazar günü 05.00-14.50 saatleri arasında Ayvansaray - Yenikapı sahil yolu her iki yönde trafiğe kapalı olacak.

Yarış programı ise şöyle:

Etkinlik Alanı Açılışı: 07.00

10K Alana Giriş: 07.00

21K Alana Giriş: 08.00

10K Isınma Hareketleri: 08.00

Paten Start: 08.15

10K Start: 08.20-09.20

21K Isınma Hareketleri: 09.30

21K Start: 10.00-10.40

10K Finish: 10.50

10K Etkinlik Alanı Kapanış: 11.15

21K Ödül Töreni: 11.30-12.00

21K Finish: 14.10

21K Etkinlik Alanı Kapanış: 14.30 - İSTANBUL

16. İstanbul Yarı Maratonu heyecanı pazar günü

İstanbul, Yenikapı, 4 Nisan, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 16. İstanbul Yarı Maratonu heyecanı pazar günü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu: PKK'ya bu yıl, tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz Bakan Soylu: PKK'ya bu yıl, tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu         
11:55
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez         
11:47
"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı         
11:42
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı         
11:00
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın         
10:30
Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!         
09:55
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu         
09:19
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 13:17:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 16. İstanbul Yarı Maratonu heyecanı pazar günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei