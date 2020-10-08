16 kaçak göçmenin yakalandığı minibüsün sürücüsü emekli başkomiser çıktı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da polis tarafından durdurulan minibüste 16 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.A.'nın emekli başkomiser olduğu ortaya çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı uygulama sırasında, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüste 14'ü Pakistan, 2'si Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.