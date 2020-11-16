Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
00:30 Jaap Uilenberg Elle Oynama
01:00 Milli Maç Özel
01:00 Süper Lig Özel
02:00 Maç Saati
03:45 Süper Lig Kısa Özet
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 Süper Lig Özel
04:30 Milli Maç Özel
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 beIN Teknik
08:00 1. Lig
08:30 Maç Saati
09:00 Sanal Direktör
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:15 Süper Lig Kısa Özet
11:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
12:00 Gamer
12:00 Milli Maç Özel
12:00 Maç Saati
13:00 Gamer
13:00 Süper Lig Özel
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Maç Saati
16:00 Futbolun Şehirleri
17:00 beIN Manşet
17:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 Sanal Direktör
18:00 Taraftar
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Milli Maç Özel
19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 Özel Röportaj
20:00 beIN Teknik
20:15 Jaap Uilenberg Var'ın Müdahale Anı
20:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
21:00 Süper Lig Özel
21:00 Gamer
22:00 Milli Maç Özel
22:00 Maç Saati
23:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
23:30 Taraftar
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika