16 Kasım 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

16 Kasım 2020 Eurosport Yayın Akışı

16.11.2020 06:42
16 Kasım 2020 Eurosport Yayın Akışı, System.String[]

16 Kasım 2020 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:05 Snooker

00:30 Spor Otomobil

01:30 Tenis

02:00 Touring Car Racing

02:30 Tenis

03:00 Touring Car Racing

03:30 Snooker

03:30 Tenis

05:00 Cycling Track

05:00 Tenis

06:00 Tenis

07:00 Snooker

09:00 Spor Otomobil

09:00 Touring Car Racing

10:30 Snooker

10:30 Touring Car Racing

11:00 Touring Car Racing

12:00 Tenis

12:30 Cycling Track

13:00 Tenis

14:00 Touring Car Racing

14:30 Snooker

15:00 Touring Car Racing

15:45 Snooker

16:00 Spor Otomobil

17:00 Touring Car Racing

18:00 Snooker

18:55 Haberler

19:00 Cycling Track

21:00 Snooker

21:35 Haberler

22:00 Tenis

23:00 Snooker

16 Kasım 2020 Eurosport Yayın Akışı

Okuyucular, Eurosport, Otomobil, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 16 Kasım 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek
Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
MHP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Kula'nın kızıl geyik avı tepki çekti MHP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Kula'nın kızıl geyik avı tepki çekti         
23:27
Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı         
22:19
Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti         
21:49
Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi         
20:47
Hastanede korkunç olay! Eşine refakat eden şahıs, beşinci kattan atlayarak intihar etti Hastanede korkunç olay! Eşine refakat eden şahıs, beşinci kattan atlayarak intihar etti         
19:22
Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı         
17:18
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı         
12:56
Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına almış Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına almış         
12:41
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
Koronavirüsü yenen Gaziantep İl Sağlık Müdürü: Yürümeyi unutmuşum, diğer hastalıklardan çok farklı Koronavirüsü yenen Gaziantep İl Sağlık Müdürü: Yürümeyi unutmuşum, diğer hastalıklardan çok farklı         
11:09
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi         
09:29
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 06:52:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 Kasım 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei