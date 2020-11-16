Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 25 Litre: Suyun Peşinde
00:45 Çocukluk
01:45 Bay Yanlış
02:45 Bay Yanlış
04:00 Kadın
05:15 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Çocukluk
12:45 Dostumun Dünyası
13:30 Benden Söylemesi
13:45 Temizlik Benim İşim
15:30 Mucize Doktor
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Öğretmen
20:00 Yasak Elma
23:15 Yasak Elma
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika