Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hekimoğlu
00:45 Şehrin Adamı
02:45 Şehrin Adamı
02:50 Drone Savaşları
03:15 Drone Savaşları
04:30 5N 1K
04:30 Müzik Arası
05:30 Küçük Ağa
06:30 Ankara'nın Dikmeni
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Arka Sokaklar
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Çarkıfelek
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Geniş Aile Komşu Kızı
22:15 Çok Güzel Hareketler 2
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika