16 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

00:45 Şehrin Adamı

02:45 Şehrin Adamı

02:50 Drone Savaşları

03:15 Drone Savaşları

04:30 5N 1K

04:30 Müzik Arası

05:30 Küçük Ağa

06:30 Ankara'nın Dikmeni

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Arka Sokaklar

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Çarkıfelek

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Geniş Aile Komşu Kızı

22:15 Çok Güzel Hareketler 2