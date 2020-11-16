16 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Aşk Masalı

03:20 Türk Müziği

03:30 Erkenci Kuş

04:20 Erkenci Kuş

05:30 Afacan Beşler 3

05:32 Afacan Beşler 4

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Afacan Beşler 4

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Sefirin Kızı

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı

23:15 Aşk Masalı