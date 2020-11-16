16 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

16 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
16.11.2020 06:42
16 Kasım 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:30 Aşk Masalı
03:20 Türk Müziği
03:30 Erkenci Kuş
04:20 Erkenci Kuş
05:30 Afacan Beşler 3
05:32 Afacan Beşler 4
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Medcezir
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Afacan Beşler 4
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Sefirin Kızı
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
23:15 Aşk Masalı
Son Dakika Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek