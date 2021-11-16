Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 G. Giresunspor - Ç. Rizespor
01:45 Haftanın Golleri
02:00 DG Sivasspor - FTA Antalyaspor
04:00 A. Demirspor - ÖK Y. Malatyaspor
05:45 Haftanın Golleri
06:00 Süper Lig Haftası
06:30 İstatistik Bankası
07:00 Yeni Gün
09:00 Fenerbahçe - Y. Kayserispor
11:00 Bein Manşet
12:30 Samsunspor - Beşiktaş
14:00 Haftanın Golleri
14:30 Galatasaray - Fenerbahçe
15:15 A. Alanyaspor - Beşiktaş
15:30 İH Konyaspor - Ç. Rizespor
15:45 M. Başakşehir - DG Sivasspor
16:00 Göztepe - İH Konyaspor
18:00 Fenerbahçe - Elazığspor
18:00 Fenerbahçe - Elazığspor
19:15 Maç Özetleri
20:00 Sporun Mabetleri
20:30 Konyaspor - Trabzonspor
22:15 Galatasaray - Sivasspor
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika