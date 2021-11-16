16 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı
16.11.2021 06:42
16 Kasım 2021 Salı günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Kanıt
03:45 Akasya Durağı
04:50 Kırık Hayatlar
06:00 Dadı
08:00 Akasya Durağı
11:00 Magazin Masası
13:00 Kırık Hayatlar
14:00 Aşk-ı Memnu
16:00 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Dadı
23:30 Kanıt
Son Dakika 00:33 AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var 23:59 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde 22:39 Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti 22:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu 19:49 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı 18:56 Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit 16:20 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! 14:20 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler