16 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

Stjepan Tomas: Remy'i Antalyaspor'da da istedim, kısmet Rize'ye oldu

"Remy bize çok katkı sağladı"

Maç maç bakıyoruz, hedef her maç 3 puan""Remy dünya markası bir oyuncu""Hedef Türkiye Kupası ""Oyuncularımın iyi performansı beni kadro kurmakta zorluyor""Futbolculuk kariyerimde Remy ile karşılaşmak isterdim"" Rizespor 'un iyi gidişatı sürecek" " Başakşehir toparladı, Galatasaray iyi gidiyor""Ocak ayında 1-2 transfer olabilir"

Emre Güral: Terimizin son damlasına kadar Ankaragücü taraftarı için savaşacağız"En çok pozisyona giren, en az pozisyon veren takımız""Ligdeki konum Ankaragücü'ne yakışmıyor""İlk kez tam kadro kamp yapıyoruz""Her takımı yenebiliriz""Hücumda daha aç olmalıyız""Galatasaray'a karşı daha iyiydik"

Battle Of Pool Team Competition yarışması yapıldıCanberk Babaoğlu: Herkesin bir arada yarıştığı bir arena"Yüzme bu işi 1, 2 seviye daha yukarı çıkarıyor"Emincan Papur: Crossfit'in Türkiye'deki ilk temsilcilerinden birisiyiz"Crossfit'in insanları bütünleştirici bir yapısı var"İrem Karaçuka: Bu sene hiç yarışma olmamıştı, o açıdan çok güzel oldu"Crossfit herkesin seviyesine göre yapabileceği bir spor"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI18.30 Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY09.30 Çağlayan'daki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde mali genel kuruldaki sayımın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı belli olacak.17.30 Sarı-kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ16.00 Siyah-beyazlılarda Medipol Başakşehir karşılaşmasının çalışmaları sürecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertli takım, Gençlerbirliği maçının çalışmalarını sürdürecek.TRABZONSPOR

Bordo-mavili ekip, BB Erzurumspor müsabakası için hazırlıklarına devam edecek.