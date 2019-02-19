16 Kişi Saatlerce Gondolda Mahsur Kaldı
1 saat önce
ABD'nin San Diego şehrindeki tema parkında arızalanan gondolda mahsur kalan 16 kişi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
ABD
'nin San Diego
şehrindeki tema parkında arızalanan gondolda mahsur kalan 16 kişi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kaliforniya
'nın San Diego şehrindeki SeaWorld tema parkında arızalanan gondolda mahsur kalan 16 kişi, saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gondolda mahsur kalan 9 yetişkin ve 7 genç yoğun uğraşlar sonucu 5 saatte kurtarıldı. Öte yandan şirket gondolun açılmadan önce kapsamlı bir araştırmanın yapılacağını belirtti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:16 Kaynak: İHA
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