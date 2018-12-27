Son Dakika Haberleri: 16 Kişinin Alınacağı İş İçin 130 Kişi Başvurdu

16 Kişinin Alınacağı İş İçin 130 Kişi Başvurdu

1 saat önce

Kırkağaç Belediyesinde 6 aylık süreyle çalıştırılmak üzere 16 kişilik geçici işçi alımına 130 kişi başvurdu.

16 Kişinin Alınacağı İş İçin 130 Kişi Başvurdu, System.String[]
Kırkağaç Belediyesinde 6 aylık süreyle çalıştırılmak üzere 16 kişilik geçici işçi alımına 130 kişi başvurdu.

Kırkağaç Belediyesi Meclis Salonunda Kırkağaç Belediyesi ile İŞKUR görevlilerince kurulan komisyona başvuran 130 kişi mülakata alındı. Alınacak iş için mülakatta başvuru sahiplerine çeşitli sorular soruldu.

Mülakat sonunda işe girmeye hak kazananların listesinin belediyenin ilan panosuna asılacağı bildirildi.

İşe girmeye hak kazanan 16 kişinin 2 Ocak 2019 tarihinde işbaşı yapacağı ve 6 ay süreyle Kırkağaç Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görevlendirileceği kaydedildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:25 Kaynak: İHA

İŞKUR, İşçi, Kırkağaç, Ekonomi
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