16 kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförü için 22,5 yıl hapis istendi

Gaziantep'te kaza yapan araçtakilere yardım için duran 2 İHA muhabiri, 3 sağlıkçı ve 3 itfaiye eri ile birlikte 7 yolcunun ölümüyle sonuçlanan feci kazadaki otobüs şoförü hakkındaki iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianameye göre otobüs şoförü için 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda 20 Ağustos 2022'de meydana gelen olayda, şarampole uçan araçtaki yaralıya yardım eden İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammet Abdülkadir Esen ile birlikte 3 sağlıkçı ve 3 itfaiye erine, devrilerek 150-200 metre sürüklenen bir yolcu otobüsü çarpmıştı. Meydana gelen feci kaza sonucu İHA muhabirleri, 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve otobüste bulunan 7 yolcuyla birlikte toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Feci kazanın iddianamesi hazırlandı, istenen ceza şok etti

Yaşanan feci kazanın ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Tamamlanan soruşturmanın ardından otobüs şoförü Abdulkadir Memiş hakkındaki iddianame de hazırlandı. Hazırlanan iddianameye göre, tutuklu bulunan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Söz konusu iddianamede olay yeri inceleme, görgü tanığı, kaza tespit tutanakları, olay yeri, görüntü inceleme ve ölü muayene tutanakları ile adli raporlar, mağdur, tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadesi, bilirkişi ve adli tıp raporları, takograf raporu, PTS ve HTS kayıtları da yer aldı.

İddianamede bilirkişi raporu da yer aldı

Hazırlanan kaza iddianamesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 adli trafik bilirkişisinden oluşan heyetin hazırladığı rapor da yer aldı. Bilirkişi raporunda, Gaziantep-Nizip otoyolunun 26. kilometresinden sonra yolun eğimli ve hafif virajlı olması nedeniyle otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek frene bastığı, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmeye başlaması ile aracın son durduğu nokta arasındaki mesafenin ise 387 metre olarak belirlendiği dikkat çekti. Raporda, yoldaki ve yol kenarındaki su tahliye kanalındaki fren izlerine detaylı şekilde yer verildi.

Otobüsün hızı 130 kilometreymiş

İddianamede otobüsün hızının 130 kilometre olduğu vurgulanarak otobüs şoförünün ifadelerine de yer verildi. Kaza bölgesinde yapılan incelemeler neticesinde fren izlerinin olay yerinin yaklaşık 291 metre gerisinden başladığı ve otobüsün ilk fren izinin başladığı yerden 387 metre mesafede ancak durabildiği tespit edilirken, sürücünün suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığı ancak olay yerindeki itfaiye aracındaki kamera kayıt cihazı, tanıkların beyanları ve takograf raporuna göre otobüsün hızının en az 130 kilometre olduğu belirlendi.

Otobüs şoförü dikkatsiz, otobüsün bakımları ise yetersiz

Hazırlanan iddianameye göre otobüs şoförünün sürüş anında dikkatsiz tavırlar sergilediği ve özellikle otobüsün tekerleklerinin kullanım ömrünü tamamladığı kısmı dikkat çekti. İddianameye göre, ön ve arka taraftaki lastiklerin kullanıma uygun olmadığı, ön tarafındaki lastiklerin dış kısmında aşınmalar olduğu, bu aşınmaların ise aracın rot sistemindeki sorundan kaynaklandığı, rot sistemindeki sorunun aracın ön düzeninde ve fren tertibatında arızaya neden olabileceği ve otobüs şoförünün bu sıkıntıları bilinmesine rağmen aracı kullanmaya devam ettiğinin belirtilmesi ise dikkat çekti.

Otobüs şoförü hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi

Otobüs şoförünün ise olay anında seyir güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlar sergilediği, yola ve sürüşe gereken dikkati vermediği, direksiyon hakimiyetine özen göstermediği için de etkili fren tedbirine başvuramadığı belirtildi. belirlenmiştir. Söz konusu iddianamenin devamın ise benzer davalardaki Yargıtay kararlarına da atıfta bulunularak, şüphelinin, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğu kanısında varıldığı belirtilerek otobüs şoförü hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. - GAZİANTEP