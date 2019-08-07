16 kişinin yaralandığı kazada minibüsün plakası ikiz çıktı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün meydana gelen ve 16 kişinin yaralandığı kazaya karışan minibüsün plakasının bir başka minibüse ait olduğu belirlendi.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:32 Kaynak: İHA
'nın Şehzadeler
ilçesinde dün meydana gelen ve 16 kişinin yaralandığı kazaya karışan minibüsün plakasının bir başka minibüse ait olduğu belirlendi. Sahte plaka takılan minibüs 60 gün süreyle trafikten men edilirken araç sahibine sahtecilik suçundan işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı
Mahallesi'nde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişinin yaralandığı kazayla ilişkin soruşturmayı yürüten Manisa İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, minibüsün plakasıyla şasi numarasının uyuşmadığını belirledi. Yapılan kontrol sonucunda servis araçlarına tahsis edilen J serili plakanın çoğaltılarak kaza yapan minibüse takıldığını belirleyen jandarma ekipleri, minibüs sürücüsünün ehliyetine el koyarak sürücüye 15 bin lira para cezası verdi. Sahte plaka takılan minibüs 60 gün süreyle trafikten men edilirken araç sahibi sahtecilik suçundan işlem yapılmak üzere savcılığa sevk edildi. - MANİSA
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