Son Dakika Haberleri: 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"
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16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"

1 saat önce

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nin ikinci gününde, Tuva Cumhuriyeti'nden Huun Huur Tu müzik grubu konser verdi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nin ikinci gününde, Tuva Cumhuriyeti'nden Huun Huur Tu müzik grubu konser verdi.

Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin ikinci gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, Huun Huur Tu'nun verdiği konsere, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Festival kapsamında ABD, Norveç, Dağıstan, İran, Cezayir, Yunanistan, Tacikistan ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları 9 gün boyunca sanatseverlerle buluşacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki konserler ücretsiz olacak.

Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen ve kültürel-müzikal katma değeri ile kültür ekonomisini yükseltmeyi amaçlayan atölye çalışmalarında ise tekke musikisi, abdal musikisi, cami musikisi ve cemevi musikisi kendi ustaları tarafından anlatılarak uygulanacak.

Atölye çalışmaları 23, 25, 27 ve 28 Eylül'de saat 14.00 ile 15.00 arasında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sanatseverler festival davetiyelerini Mevlana Kültür Merkezi ve Selçuklu Kongre Merkezi'nden ücretsiz temin edebilecek.

16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

Mevlana Celaleddin Rumi, Müzik Festivali, Konya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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