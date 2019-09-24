Son Dakika Haberleri: 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali
Son Dakika Kültür Sanat Haber

16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

32 dakika önce

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali" kapsamında Tacikistan'dan Davlatmand Kholov, konser verdi.

16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, System.String[]

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali" kapsamında Tacikistan'dan Davlatmand Kholov, konser verdi.

Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin ikinci gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, Davlatmand Kholov verdiği konsere, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Festival kapsamında ABD, Norveç, Dağıstan, İran, Cezayir, Yunanistan, Tacikistan ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları 30 Eylül'e kadar sanatseverlerle buluşacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki konserler ücretsiz olacak. Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen ve kültürel-müzikal katma değeri ile kültür ekonomisini yükseltmeyi amaçlayan atölye çalışmalarında ise tekke musikisi, abdal musikisi, cami musikisi ve cemevi musikisi kendi ustaları tarafından anlatılarak, uygulanacak.

Atölye çalışmaları 14.00-15.00 saatleri arasında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sanatseverler festival davetiyelerini Mevlana Kültür Merkezi ve Selçuklu Kongre Merkezi'nden ücretsiz temin edebilecek.

Mevlana Celaleddin Rumi, Müzik Festivali, Konya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asker uğurlama eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtılar
Talihsiz kadın, oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı Şehit Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesinde göz yaşartan anlar: Bak kızım bu senin baban "Günde 2-3 kez cinsel ilişkiye giriyorum" diyen model Alba Carrillo herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 22:24:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]