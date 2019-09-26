Son Dakika Haberleri: 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Nassima Chabane konseri
Son Dakika Güncel Haber

16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Nassima Chabane konseri

36 dakika önce

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde Cezayir'den Nassima Chabane konser verdi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde Cezayir'den Nassima Chabane konser verdi.

Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin ikinci gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, Nassima Chabane'nin verdiği konsere, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Festival kapsamında ABD, Norveç, Yunanistan ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları sanatseverlerle buluşacak.

Öte yandan, festival kapsamında 27 Eylül'de Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ses sanatçısı Cumhur Enes Ergür, tekke musikisini anlatacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki konserler ücretsiz olacak.

16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Nassima Chabane konseri

Mevlana Celaleddin Rumi, Müzik Festivali, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İrem Derici müzisyen Konstantinos Argiros ile aşk yaşamaya başladı
Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi "Gece 4'te deprem olacak" söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 23:20:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Nassima Chabane konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]