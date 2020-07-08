16'lık Emre için 1.5 milyon Euro istediler

Spor Arena - İsmail Er/ Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor'un başarılı futbolcuları Emre Demir ve Bernard Mensah için sarı kırmızılı ekiple temaslarını sıklaştırdı.

Siyah beyazlılarda yönetici Erdal Torunoğulları daha önce Kayseri'ye giderek iki futbolcu için görüşmelerde bulunurken önceki gün oynanan Kayseri-Beşiktaş maçı öncesi de yöneticiler yeniden bir araya gelerek pazarlık yaptı.

MENSAH 1.1 MİLYON İSTEDİ

Kayserispor'un 16 yaşındaki genç yetenek Emre Demir için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışından yüzde 50 pay istediği öğrenildi.

Bernard Mensah ise siyah beyazlı kulüpten yıllık 1.1 milyon Euro maaş talep etti. Beşiktaşlı yöneticilerin talepleri çok yüksek bulduğu ancak pazarlığı sürdüreceği belirtildi.