"16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri" paneli - Son Dakika

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar'ın konuşması TBMM - 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri" konulu panelde,Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar birer konuşma yaptı.

Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu