16 Mart 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 16 Mart 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

16 Mart 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

15 dakika önce

16 Mart 2020 Pazartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

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Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

00:00 Pazar Akşamı Futbol

01:00 Gece Haberleri

01:15 CNN TÜRK Masası

01:15 Nasıl?

04:00 Gece Haberleri

04:15 Hafta Sonu

05:00 Gece Haberleri

05:10 5N1K

05:10 Yeşil Doğa

06:00 Güne Merhaba

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

07:48 Afiş

08:00 Güne Merhaba

08:45 A'dan Z'ye

09:00 Haber

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

11:00 A'dan Z'ye

11:05 Şeffaf Oda

11:35 Spor

12:00 Gündem 12

12:00 Haber

12:40 Spor

13:00 Haber

13:00 Gündem 13

14:00 Bugün

14:00 Haber

14:15 Para Dedektifi

15:00 Haber

15:05 Klinik

15:20 Keşfetmeye Değer

15:35 Her Şeyden Önce

16:00 Günlük

16:00 Haber

16:15 7. Vites

17:00 Haber

17:00 Günlük

17:40 Gündem Spor

17:40 Spor

17:45 Günün Ekonomisi

18:00 Haber

18:00 Yeşil Doğa

18:45 Maç Başlıyor

20:00 Tarafsız Bölge

20:45 Nasıl?

21:00 Tarafsız Bölge

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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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