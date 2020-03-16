16 Mart 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Çukur
02:00 Efsane Yumruk
03:00 Zemheri
04:00 Pazar Sürprizi
05:45 Cumartesi Sürprizi
06:00 Kuaförüm Sensin
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Zahide Yetiş'le
10:00 Pazar Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Tarkan Viking Kanı
14:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
20:00 Çukur
21:45 Bizim Aile
23:45 Efsane Yumruk