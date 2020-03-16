16 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 16 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

16 Mart 2020 Star Yayın Akışı

15 dakika önce

16 Mart 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

16 Mart 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sucu Kamil

00:15 Çember: Güven Bana

02:15 Vahe ile Evdeki Mutluluk

03:00 Sucu Kamil

03:30 Türk Müziği

04:30 Güzel Köylü

04:30 Tülin Şahin ile Moda

05:15 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Çilek Kokusu

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Kiralık Aşk

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Babil

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:00 Sefirin Kızı

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Güvercin

20:00 Sefirin Kızı

Güzel Köylü, Star, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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