16 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:50 Stadyum

02:00 Stadyum

04:15 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

04:45 Brighton & Hove Albion - Arsenal

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:00 İlk Baskı

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 İngiltere Premier Lig Özetler

08:45 La Liga Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:15 İngiltere Premier Lig Özetler

10:35 Sporcu Vizesi

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:00 Spor Manşet

11:55 Spor Kitaplığı

12:00 Spor Haftasonu

12:20 TFF 1. Lig Özetler

12:50 Spor Atlası

13:30 Spor Bülteni

14:00 Maç Günü

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

16:00 Dakika Skor

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

18:00 Stadyum Özel

19:00 Dakika Skor

19:30 Futbol Anadolu

20:45 Stadyum

21:00 Spor Ana Haber

21:30 Stadyum

23:30 90'dan Sonra

23:55 Teknik Analiz