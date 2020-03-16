16 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:50 Stadyum
02:00 Stadyum
04:15 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
04:45 Brighton & Hove Albion - Arsenal
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 İlk Baskı
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:45 La Liga Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:15 İngiltere Premier Lig Özetler
10:35 Sporcu Vizesi
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:00 Spor Manşet
11:55 Spor Kitaplığı
12:00 Spor Haftasonu
12:20 TFF 1. Lig Özetler
12:50 Spor Atlası
13:30 Spor Bülteni
14:00 Maç Günü
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
16:00 Dakika Skor
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
18:00 Stadyum Özel
19:00 Dakika Skor
19:30 Futbol Anadolu
20:45 Stadyum
21:00 Spor Ana Haber
21:30 Stadyum
23:30 90'dan Sonra
23:55 Teknik Analiz