16 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Zaman Matinesi
00:15 Kırıntılar
01:05 Şampiyon
02:10 Diriliş Ertuğrul
03:40 Beni Böyle Sev
04:20 Küçük Hanımefendi
05:30 İncir Ağacı
05:35 Küçük Hanımefendi
06:30 Yeşil Deniz
07:10 1'de Bugün
07:20 Tutunamayanlar
08:55 Diriliş Ertuğrul
09:30 İyi Fikir
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
11:50 Enine Boyuna
13:00 Aileler Yarışıyor
13:15 Ailenin Yeni Üyesi
14:20 1'de Bugün
14:30 Keşif
15:15 İncir Ağacı
17:00 Tozkoparan
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
20:00 Şampiyon