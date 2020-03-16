16 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 16 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

15 dakika önce

16 Mart 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

16 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

00:15 Kırıntılar

01:05 Şampiyon

02:10 Diriliş Ertuğrul

03:40 Beni Böyle Sev

04:20 Küçük Hanımefendi

05:30 İncir Ağacı

05:35 Küçük Hanımefendi

06:30 Yeşil Deniz

07:10 1'de Bugün

07:20 Tutunamayanlar

08:55 Diriliş Ertuğrul

09:30 İyi Fikir

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Aileler Yarışıyor

13:15 Ailenin Yeni Üyesi

14:20 1'de Bugün

14:30 Keşif

15:15 İncir Ağacı

17:00 Tozkoparan

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

20:00 Şampiyon

Diriliş Ertuğrul, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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