16 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:45 Pardon

01:45 Gelinim Mutfakta

03:00 Arda ile Omuz Omuza

04:00 5N 1K

04:45 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Pek Yakında

20:00 Hekimoğlu

22:45 Pek Yakında

23:45 Ödeşme Zamanı 2