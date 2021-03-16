16 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:30 500 Great Goals Show

01:15 Maç Saati

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Kısa Özet

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:30 Fransa'dan Futbol

05:15 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 beIN Teknik

06:15 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Manşet

15:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

15:00 beIN Teknik

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Maç Saati

17:00 beIN Teknik

17:45 EFL Championship Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Maç Saati

19:00 Kasımpaşa - İH Konyaspor

19:45 Süper Lig

20:00 Kasımpaşa - İH Konyaspor

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

21:00 Süper Lig

21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 R. Madrid - Atalanta

23:00 beIN Teknik

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi