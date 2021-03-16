Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Seni Çok Bekledim
00:30 Akrep
03:00 Görev Uğruna
03:15 Tehlikeli Teslimat
04:20 Acımasız
04:45 Türk Müziği
05:45 Benim Tatlı Yalanım
06:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
08:00 Ayı Paddington 2
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
16:30 Dizi
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
20:00 Dizi
20:00 Sen Kimsin
22:30 Kutsal Damacana 2
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika