Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:30 Taktik Analiz
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
09:55 Spor Bülteni
10:00 Spor Bülteni
10:50 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Manşet
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:55 Spor Bülteni
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 Takvim Yaprakları
13:50 Hava Durumu
13:55 Tbmm - Tv
13:55 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
15:55 Hedef Süper Lig
16:00 Gündem Futbol
17:55 Spor Merkezi
18:00 Spor Merkezi
18:55 Altınordu - Yılport Samsunspor
19:50 Hava Durumu
19:55 Spor Akşamı
20:55 Avrupa'dan Futbol
21:00 Stadyum
22:25 Aktüel Futbol
23:30 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika